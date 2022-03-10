Temsilcimiz Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
Barcelona - Galatasaray maçı öncesi Dani Alves'ten flaş açıklama!
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Katalan ekibinin Brezilyalı sağ beki Dani Alves çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Alves'in Camp Nou'da oynanacak dev mücadele öncesi o sözleri...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 12:12
Bu maç öncesinde Katalan ekibinde kadroda yer alamayan Dani Alves, TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı'ya çok özel açıklamalarda bulundu.
Brezilyalı bek, Galatasaray'ın Süper Lig 'deki durumun değil UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçın önemli olduğunu söyledi.