Galatasaray'da cuma günü eski başkanlar ve camianın önemli isimleri Ahmet Ocaklı'nın verdiği yemekte buluşmuştu.
Galatasaray'da kritik saatler! Fatih Terim ve Dursun Özbek...
Galatasaray'daki büyük düşüşün ardından takımda neler yaşanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Kongrede rol oynamaya çalışan Ahmet Ocaklı'dan flaş bir hamle geldi. Ocaklı, Dursun Özbek-Fatih Terim ikilisi için kolları sıvadı. İkilinin geçtiğimiz günlerde yemekte bir araya geldikleri öğrenildi. İşte son detaylar..
Rumeli Kavağı'ndaki yemeğe eski başkanlardan Faruk Süren Dursun Özbek, eski yöneticilerden Ali Dürüst, Abdürrahim Albayrak gibi isimler de katılmıştı.
Yemeğe davetli olmamasına rağmen Başkan Burak Elmas'ın da kendi isteğiyle katıldığı belirtildi.