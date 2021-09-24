Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Diagne, Luyindama ve Yedlin...

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 8 puan toplayan Galatasaray, seon 32 sezonun en kötü başlangıcına imza attı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim; verilen şansları iyi kullanamayan Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve DeAndre Yedlin'in biletini kesti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Alınan ağır Kayseri yenilgisi sonrası ocak ayını işaret eden Fatih Terim devre arasında yeni bir değişim yapmayı planlıyor. Takvim'in haberine göre; Tecrübeli hocanın Yedlin, Luyindama ve Diagne'nin biletini kestiği belirtiliyor. Ayrıca Mostafa Mohamed'in de ocak ayında Zamalek'e geri gönderilmesi gündeme gelebilir.

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