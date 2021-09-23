Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm istifa etti!
Galatasaray'da yönetim kurulunda bulunan Ali Gücüm, istifa ettiğini açıkladı. Gücüm yaptığı açıklamada, "Herhangi bir tartışma söz konusu değildir." dedi. Flaş ayrılık KAP'a da bildirildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray yönetiminde, Sportif A.Ş. üyesi olan Ali Gücüm, görevinden istifa etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz." denildi.
İstifa eden Ali Gücüm, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık. Kısmetse Pazar günü hocamız, teknik ekip ve oyuncularımızla da sarılarak ayrılacağız. Ayrılık kararım tamamen kişisel nedenlerledir. Lütfen kimsenin kişiler üzerinden Galatasaray'ımıza zarar vermesine izin vermeyelim. İnşallah bu yıl şampiyonluğumuzu hep birlikte o muhteşem taraftarımızla kutlayacağız." açıklamasını yaptı.
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