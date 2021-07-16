BEKLEDİĞİ TEKLİFLERİ ALAMADI



Celta Vigo'nun Okay Yokuşlu'nun satışından 6 milyon euro beklediği iddia edildi. Bu rakamı şu ana kadar ödeyecek resmi teklif sunulmadığından bahsedildi. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın 27 yaşındaki başarılı oyuncu için Celta'nın kapısını bir kez daha çaldığı ve görüşme için talepte bulunduğu öğrenildi.