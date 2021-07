ORTA SAHA BOŞALDI



Okay Yokuşlu, kiralık oynadığı West Bromwich'in küme düşmesinin ardından Celta Vigo'ya döndü. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Gedson Fernandes ile Etebo'nun takımdan ayrılması nedeniyle ön liberoyu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, transferi bir an önce bitirmek istiyor.