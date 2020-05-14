Son dakika: Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklama
Son dakika haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyon geçiren Cengiz, resmi siteden yapılan bütün açıklamalardan bilgisinin ve onayının olduğunu söyledi.
Mustafa Cengiz: Sağlığım el verdiğince 2. Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır.
Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.
Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez.
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