14 Mayıs 2020, Perşembe

GALATASARAY

Son dakika: Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklama

Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklama
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

Son dakika haberine göre;  Kulübü Başkanı 'den son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyon geçiren Cengiz, resmi siteden yapılan bütün açıklamalardan bilgisinin ve onayının olduğunu söyledi.

: Sağlığım el verdiğince 2. Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır.

Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.

Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez.

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