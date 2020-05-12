12 Mayıs 2020, Salı

GALATASARAY

Ahmed Musa'dan Galatasaray açıklaması

Ahmed Musa'dan Galatasaray açıklaması
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

'ın forvet adayları arasında ismi geçen , basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. forması giyen Nijeryalı forvete, sarı-kırmızılı takımın ilgisi sorulurken, 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu söyledi.

'ın forvet adayları arasında ismi geçen , basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. forması giyen Nijeryalı forvete, sarı-kırmızılı takımın ilgisi sorulurken, 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın önemli bir takım olduğunu söyledi. Ahmed Musa, "Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım. Ancak şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Şu anda Al Nassr oyuncusuyum ve burada devam eden bir sözleşmem var" ifadelerini kullandı.

GOLÜ YOK

Ahmed Musa bu sezon oynadığı 17 maçta gol sevinci yaşayamazken, 5 asist kaydetti. Al Nassr ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

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