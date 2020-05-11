FIFA 2020'de yılın takımı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Yıllardan ber dünyanın en popüler oyunlarından olan biri olan FIFA, Ultimate Team'de Süper Lig'de yılın takımını açıkladı. Listede Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor ve Alanyaspor'dan isimler yer aldı. İşte FIFA 20'ye göre Süper Lig'de yılın en iyi takımı...

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Giriş Tarihi: 11.05.2020 23:51 ABONE OL