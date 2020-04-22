22 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Emre Kılınç'tan transfer sözleri! Galatasaray....

Emre Kılınç'tan transfer sözleri! Galatasaray....
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

ekiplerinden Sivaspor'un genç yıldızı Emre Kılınç A Spor yorumcusu 'ın kanalına özel açıklamalarda bulundu. Yıldız isim geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulunurken 'a da yeşil ışık yaktı. İşte detaylar...

Sivasspor'da bu sezon gösterdiği performansla takımının başarısında büyük pay sahibi olan Emre Kılınç, 'a olmak istediğini açıkladı.

'ın kanalında açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı takımın geçmişte de kendisini istediğini belirtip şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Boluspor'da oynarken kulübüm, Galatasaray'la anlaştıklarını söyledi. 'Türkiye'nin en büyük kulübü, benim için zevk' dedim. Maddi konuları falan görüştük. Son anda başkan vazgeçti. Kulüpler anlaşma sağlayamadı herhalde.

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"BELKİ ŞANS BULAMAYACAKTIM"

Galatasaray'da o zamanlar , Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Hiçbir şey için pişman değilim. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman.

"EN ÇOK GALATASARAY ZORLADI"

Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı.

"HER İNSANIN ÇOCUKLUK HAYALİ VAR"

Şu an transfer olacağım takımı açıklayamam, etik olarak doğru olmaz. Her insanın çocukluk hayali var.

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