22 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Radamel Falcao Galatasaray Yönetimi'nin indirim talebini kabul etmedi

G.Saray'ın yıldızı oyuncusu indirimi kabul etmedi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle tüm dünyada spor organizasyonları durdu. Kulüpler maddi kayıplar yaşadı. Yönetimi de futbolcularından maaşlarında indirime gitmesini istedi. Galatasaray'ın yıldız forveti ise indirim teklifini kabul etmedi.

nedeniyle tüm dünyada futbol dururken, gerek Avrupa'da gerekse de Türkiye'de kulüpler futbolcuların maaşlarında indirime gitmesini talep etti. da oyuncularıyla bu konuda görüşme yaptı. İHA'nın haberine göre sarı-kırmızılı formayı giyen futbolcular, yönetimin talebine kayıtsız kalmayarak indirim talebini kabul ederken yalnızca Falcao'nun bu talebe olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

Takımda en fazla kazanan isim olan Kolombiyalı golcüyle yöneticiler önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek ve yıllık ücretinde indirime gitmesi talep edilecek. Yıllık maaşı bonuslar hariç 5 milyon Euro olan ve Galatasaray'la sezon başında 3 yıllık kontrat imzalayan yıldız futbolcu, indirime gitmemesi durumunda satış listesine konulacak. Maçların seyircisiz oynanması durumunda tribün gelirlerini kaybedecek olan ve ekonomik anlamda, her kulüp gibi sıkıntı çeken Galatasaray, Falcao'nun bir sonraki görüşmede vereceği kararı bekliyor.

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