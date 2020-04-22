22 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Hande Sümertaş ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da flaş ayrılık!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

ekiplerinden 'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve uzun yıllardır 'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.

'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve uzun yıllardır 'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Muslera'dan sağlık çalışanına mesaj Muslera'dan sağlık çalışanına mesaj
Canlı yayında duyurdu! Radamel Falcao ayrılıyor mu? Canlı yayında duyurdu! Radamel Falcao ayrılıyor mu?
G.Saray'ın yıldızı oyuncusu indirimi kabul etmedi! G.Saray'ın yıldızı oyuncusu indirimi kabul etmedi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör