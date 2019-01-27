Manuel Fernandes Aslan ile anlaştı

Rusya basınının haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı.

Rusya basınının haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı. İki takımın transfer görüşmesine devam ettiği kaydedilirken, 32 yaşındaki orta sahanın devre arasında mı, sezon sonunda mı transfer olacağı bilinmiyor. Ferdi'nin kontratı yazın bitiyor.