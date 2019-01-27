27 Ocak 2019, Pazar

GALATASARAY

Manuel Fernandes Aslan ile anlaştı

Manuel Fernandes Aslan ile anlaştı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 27.01.2019

Rusya basınının haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv 'nın yıldızı ile anlaşmaya vardı.

Rusya basınının haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv 'nın yıldızı ile anlaşmaya vardı. İki takımın transfer görüşmesine devam ettiği kaydedilirken, 32 yaşındaki orta sahanın devre arasında mı, sezon sonunda mı transfer olacağı bilinmiyor. Ferdi'nin kontratı yazın bitiyor.

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