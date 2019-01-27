27 Ocak 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Manuel Fernandes Aslan ile anlaştı
Giriş Tarihi: 27.01.2019
Rusya basınının haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı.
Rusya basınının haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yıldızı Manuel Fernandes ile anlaşmaya vardı. İki takımın transfer görüşmesine devam ettiği kaydedilirken, 32 yaşındaki orta sahanın devre arasında mı, sezon sonunda mı transfer olacağı bilinmiyor. Ferdi'nin kontratı yazın bitiyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!