Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun son maçında Al Kholood, sahasında Al Fateh'i ağırlıyor. Küme düşme tehlikesini atlatan ve ligde kalma garantisini alan Al Kholood, 32 puanla 14. sırada bulunuyor ve taraftarı önünde sezona galibiyetle veda etmek istiyor. Konuk ekip Al Fateh ise 36 puanla 12. sırada rahat bir konumda ve sezonu deplasmanda zaferle kapatma hedefinde. 34. hafta mücadelesinde hangi takımın sahadan mutlu ayrılacağı merak ediliyor. Maçın yayın saati ve kanalı haberimizde!

Al-Hazem Kulübü Stadyumu'nda, iki takım adına da stres seviyesinin sıfır olduğu, tamamen keyifli ve açık futbola odaklı bir 2025-2026 sezonu finali oynanacak. Ev sahibi Al Kholood, Pro Lig'deki ilk sezonunda büyük dalgalanmalar yaşasa da kritik virajlarda topladığı 32 puanla 14. sırada yer aldı ve lige tutunmayı başardı. Kendi seyircisi önünde çıkacağı sezonun bu son 90 dakikasında, taraftarına bol gollü ve eğlenceli bir veda maçı izletmek istiyorlar. Al Fateh cephesinde ise ligin son virajına oldukça sakin ve güvenli bir konumda giriliyor. Sezon genelinde inişli çıkışlı bir grafik çizmesine rağmen 36 puan toplamayı başaran ve 12. sıraya yerleşen konuk ekip, haftalar öncesinden hedefsiz kalmanın rahatlığını yaşıyor. İşte Al Kholood-Al Fateh maçının detayları!

AL KHOLOOD-AL FATEH MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig 34. ve son hafta mücadelesi kapsamındaki Al Kholood-Al Fateh maçı, 21 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

AL KHOLOOD-AL FATEH MAÇI SAAT KAÇTA?

Sezonun son haftasındaki diğer prestij mücadeleleriyle eş zamanlı olarak başlayacak bu randevu, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

AL KHOLOOD-AL FATEH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Fateh karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.