Premier Lig'de ilk 4 sırayı hedefleyen 51 puanlı Brentford, sezonun sondan bir önceki maçında Crystal Palace karşısına çıkıyor. Aklı tamamen Avrupa finalinde olan Palace karşısında ev sahibinin hata yapma lüksü yok. 17 Mayıs Pazar günü oynanacak olan Brentford - Crystal Palace maçı canlı izle seçenekleri, sakat/cezalı raporları ve muhtemel 11'ler haberimizde.

İngiltere Premier Lig'de sezonun sondan bir önceki haftasında Şampiyonlar Ligi yarışı ve Avrupa hesapları nefes kesiyor. Devler Ligi potasına girmek için mucize arayan Brentford, sahasında aklı yaklaşan UEFA Konferans Ligi finalinde olan Crystal Palace'ı konuk ediyor. Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele, pazar fikstürünün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak olan Brentford - Crystal Palace maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

BRENTFORD-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ GÜN?

Brentford-Crystal Palace maçı, 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak.

BRENTFORD-CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Brentford-Crystal Palace maçı, saat 17:00'de başlayacak.

BRENTFORD-CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Brentford ve Crystal Palace, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak.

