Suudi Arabistan Pro Lig'de küme düşmesi garantilenen Al Akhdoud, 33. hafta karşılaşmasında Al Khaleej'i ağırlıyor. 17 puanla son sırada yer alan ve ligden düşüşü kesinleşen ev sahibi ekip, taraftarları önünde prestij maçına çıkacak. 37 puanla 11. sırada bulunan ve rahat bir konumda sezona devam eden Al Khaleej ise deplasmanda galibiyet hedefliyor. Ligde kalma mücadelesi sona eren Al Akhdoud'un moral bulma arayışı, konuk ekibin puan avcılığıyla karşı karşıya geliyor. Suudi futbolunun prestij mücadelesinde hangi takım sahadan galip ayrılacak? Al Akhdoud - Al Khaleej maçının oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde.

Ev sahibi Al Akhdoud, sezon boyunca savunmada yaşadığı büyük kırılganlıklar ve üst üste gelen mağlubiyetler neticesinde 17 puanla ligin dibine demirlemiş durumda. Geçtiğimiz hafta Al Kholood deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen ve Pro Lig'e vedası kesinleşen ev sahibi için telafisi olmayan bir 90 dakika geldi. Konuk ekip Al Khaleej cephesinde ise ligin son virajına girilirken oldukça sakin ve stressiz bir hava hakim. Bu sezon istikrarlı bir grafik çizen ve topladığı 37 puanla 11. sırada yer alan Akdeniz ekibi, küme düşme hattıyla olan bağını haftalar öncesinden kopardı. Geçtiğimiz hafta evinde Al Ettifaq karşısında aldığı 5-0'lık ağır mağlubiyetin izlerini silmek isteyen konuk ekip, bu zorlu deplasmanda moral depolamak niyetinde. İşte Al Akhdoud-Al Khaleej maçının detayları!

Al Akhdoud-Al Khaleej MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftası kapsamındaki Al Akhdoud-Al Khaleej maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Al Akhdoud-Al Khaleej MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 19.05'te yapılacak.

Al Akhdoud-Al Khaleej MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal Riyadh-Neom SC maçıının Türkiye'de calı yayıncısı bulunmuyor.