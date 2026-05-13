Motherwell-Celtic maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İskoçya Premiership'te kritik randevu için nefesler tutuldu! Motherwell, 58 puanla 4. sırada yer alırken sahasında lider Celtic'i konuk ediyor. Şampiyonluk Grubu'nun 4. haftasındaki bu mücadele, her iki takım için de hayati önem taşıyor. Ev sahibi Motherwell, Avrupa kupalarına katılım hayalini gerçeğe dönüştürmek için bu maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda. 76 puanla lider Hearts'ın sadece 1 puan gerisinde bulunan Celtic ise şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Glasgow ekibi, deplasmanda alacağı 3 puanla zirve mücadelesini son haftalara kadar sürdürmeyi planlıyor. Motherwell-Celtic maçının ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgileri haberimizde!