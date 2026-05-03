İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter, evinde Parma'yı mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahasında Parma'yı konuk etti. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan Inter, Serie A'da puanını 82'ye çıkardı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marcus Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan kaydetti.

Parma ise 42 puanla 12. sırada kaldı.

Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ancak oyuna girmedi.

Serie A'da 1 yıl aradan sonra şampiyonluğa uzanan Inter, toplamda da 21. şampiyonluğuna ulaştı.