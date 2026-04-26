Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Rennes, sahasında Nantes ile kozlarını paylaşıyor. Geçen hafta Strasbourg karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle 5. sıraya yerleşen ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi potasına girmek için mutlak 3 puan arıyor. Peki, Rennes - Nantes maçı bugün saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11'ler...

Fransa'da pazar mesaisi dev bir bölge derbisine sahne oluyor! Rennes, taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi yolunda hata yapmak istemiyor. Öte yandan hafta içi PSG mağlubiyetiyle sarsılan ve ligde kalma umutları azalan Nantes için bu maç "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Auxerre'in 5 puan gerisinde bulunan Nantes için playoff potasına girmek her geçen dakika zorlaşırken, Halilhodzic'in öğrencileri bu zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. İşte 26 Nisan Pazar akşamına dair tüm ayrıntılar...

RENNES - NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brittany bölgesindeki Roazhon Park'ta oynanacak bu kritik mücadele saat 18:05'te başlayacak.

RENNES - NANTES MAÇI HANGİ KANALDA? (CANLI İZLE)

Ligue 1 karşılaşmasını beIN SPORTS 3 kanalında canlı izleyebilirsiniz.

