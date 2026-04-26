İtalya'da gözler Torino - Inter randevusuna çevrildi. Salı gecesi kupa yarı finalinde sergilediği muazzam geri dönüşle İtalya’yı ayağa kaldıran Inter, rotayı lige kırdı. Ligde kalma mücadelesinde rahatlamak isteyen Torino ile şampiyonluk tacını giymeye hazırlanan Inter’in bu kritik sınavı saat kaçta, hangi kanalda? İşte "Torino - Inter canlı izle" linki ve karşılaşmanın tüm ayrıntıları...

İtalya Serie A'da haftanın en kritik mücadelelerinden biri Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor. 10. İtalya Kupası hedefiyle yoluna devam eden Inter, ligde de hegemonyasını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Inter Milan'a 4-3 mağlup olan Como maçına benzer bir geri dönüşü kupa yarı finalinde de sergileyen "Nerazzurri", bugün Torino karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, bu dev maç hangi kanaldan yayınlanacak? İşte 26 Nisan Pazar maç programı...

TORINO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stadio Olimpico Grande Torino'da oynanacak bu dev mücadele saat 21:45'te başlayacak.

TORINO - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Inter bu maçı kazanırsa, önümüzdeki hafta oynayacağı müsabakada şampiyonluğunu resmen ilan etme fırsatını yakalayacak. Salı gecesi kupa yarı finalinde San Siro'daki son dakika geri dönüşü, takımdaki özgüveni zirveye taşıdı. Ev sahibi ekip, ligde kalma yolunda kritik puanlar toplasa da henüz matematiksel olarak rahatlamış değil; bu nedenle güçlü rakibinden puan koparmaya çalışacaklar.

