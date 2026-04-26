Serie A'da Avrupa potasını yakından ilgilendiren mücadelede Genoa, sahasında Como'yu konuk ediyor. Hafta içi kupadan elenen ve moral bozukluğu yaşayan konuk ekibin, Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek için mutlak kazanması gereken bu zorlu randevu için nefesler tutuldu. Peki, Genoa - Como maçı bugün saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11'ler...

İtalya'da pazar heyecanı Ferraris'te devam ediyor! Genoa, orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve evindeki gücünü göstermek için sahaya çıkarken; Como ise kabus gibi geçen iki haftayı unutmak istiyor. Inter mağlubiyeti ve kupa vedasıyla sarsılan Como'nun bu zorlu deplasmanda vereceği reaksiyon merak konusu. İşte 26 Nisan Pazar gününe dair Genoa - Como maçı tüm detayları...

GENOA - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stadio Luigi Ferraris'te oynanacak bu kritik müsabakanın programı şu şekildedir:

Maç Tarihi: 26 Nisan 2026 Pazar (Bugün)

Başlama Saati: 16:00 (TSİ)

Stadyum: Stadio Luigi Ferraris (Cenova)

MAÇ HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A Genoa-Como maçı heyecanı S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

COMO'NUN PSİKOLOJİK SINAVI

Önce Inter'e karşı 2-0'dan maç verilmesi, ardından kupa yarı finalindeki veda, Como üzerinde ağır bir baskı yarattı. Lariani'nin Şampiyonlar Ligi için mucize araması gerekiyor. Como için bu maç, ligi ilk 5 içerisinde bitirme umutlarını taze tutmak adına "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor.

GENOA'NIN FERRARIS ETKİSİ

Genoa, ateşli taraftarı önünde ligin iddialı takımlarına geçit vermemesiyle biliniyor.

