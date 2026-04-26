Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? (CANLI)

Galatasaray ve Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda tarihi bir maça çıkıyor. Victor Osimhen'in sahalara dönmesiyle moral bulan sarı-kırmızılılar, Marco Asensio'nun iyileşmesiyle güçlenen sarı-lacivertlileri RAMS Park'ta ağırlıyor. Ligdeki 138. lig mücadelesi öncesi puan durumu ve eksikler merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev derbiye dair son dakika gelişmeleri...