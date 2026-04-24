CANLI YAYIN | Deportivo Alaves-Mallorca maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da düşme hattında mücadele eden Deportivo Alaves, evinde Mallorca'yı konuk ediyor. 33 puanla 18. sırada yer alan ev sahibi ekip, son üç maçta galibiyet alamadı ve geçen hafta Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu. Ligde kalma mücadelesinde kritik bir virajda olan Alaves için bu maç adeta final niteliğinde. Karşısında ise son beş maçta 10 puan toplayarak yükselen performans gösteren Mallorca yer alacak. 35 puanla 15. sıradaki konuk ekip, sezonun ilk yarısında da sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Peki, bu kritik mücadele ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte Deportivo Alaves - Mallorca maçının tüm detayları.