Rayo Vallecano-Espanyol maçı ne zaman? Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

La Liga'da kritik bir alt sıra mücadelesi yaşanacak. 35 puanla 16. sırada küme düşme hattına yakın seyreden Rayo Vallecano, kendi evinde 38 puanla 12. sıradaki RCD Espanyol'u ağırlıyor. Ev sahibi Rayo, Vallecas'taki son 5 maçta yenilmeyerek moral bulurken, bu seriyi avantaja çevirmeyi hedefliyor. Öte yandan konuk Espanyol, ligde tam 14 maçtır kazanamadığı dehşet verici bir performans kriziyle boğuşuyor ve bu laneti deplasmanda sonlandırmak istiyor. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu mücadelenin galibi, küme düşme endişesinden uzaklaşacak. Rayo Vallecano - Espanyol maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.