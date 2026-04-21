İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Chelsea'yi 3-0 yendi. American Express Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında Brighton, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 56. dakikada Jack Hinshelwood ve 90+1'de Danny Welbeck ile iki gol daha bulan ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Brighton puanını 50'ye çıkarırken, Chelsea 48 puanda kaldı.