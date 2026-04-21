Hakan Çalhanoğlu şov yaptı! Inter finalde

İtalya Kupası yarı final rövanşında Inter ile Como karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadele futbolseverlere nefes kesen anlar yaşattı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Inter, final biletini alan taraf oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Como, 32. dakikada Martin Baturina'nın golüyle öne geçti. Konuk ekip, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Lucas Da Cunha ile farkı ikiye çıkararak büyük bir avantaj yakaladı.

Ancak Inter pes etmedi. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle takımını umutlandırdı. Mücadelenin son bölümlerinde sahneye bir kez daha çıkan Çalhanoğlu, 86. dakikada attığı golle skora denge getirdi.

Maçın kader anı ise 89. dakikada yaşandı. Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Petar Sucic topu ağlara gönderdi ve Inter'e galibiyeti getiren golü kaydetti. Bu golle birlikte İtalyan devi, 2-0 geriden gelerek unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Bu sonucun ardından Inter, İtalya Kupası finalinde Atalanta ile Lazio arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.