İngiltere Premier Lig’de heyecan Londra derbisiyle devam ediyor. Crystal Palace sahasında West Ham United’ı ağırlıyor. Avrupa kupaları hedefini sürdürmek isteyen Crystal Palace ile ligde kalma mücadelesi veren West Ham United arasındaki mücadele büyük önem taşıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler “Crystal Palace – West Ham maçı bugün ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Kritik derbinin yayın saati, kanal bilgisi ve takımların son durumu yoğun şekilde araştırılıyor.

Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı Crystal Palace ile West Ham United arasında yaşanıyor. Ev sahibi Crystal Palace, Konferans Ligi'nde elde ettiği tarihi başarının ardından taraftarı önünde galibiyet arıyor. Kümede kalma hattının hemen üzerinde bulunan West Ham United ise kritik deplasmandan puanla dönmek istiyor. Futbolseverler "Crystal Palace - West Ham United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haftanın dikkat çeken Premier Lig karşılaşmalarından biri olan mücadele öncesi puan durumu ve son gelişmeler merak ediliyor. İşte, Crystal Palace - West Ham maçı detayları...

CRYSTAL PALACE - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'deki bu randevu, beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

AVRUPA YORGUNU PALACE VS. HAYATTA KALMA SAVAŞI VEREN HAMMERS

Puan tablosundaki uçurum, maçın her iki takım için de ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmenin verdiği büyük moralle sahaya çıkacak olan "Kartallar", ligde orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Palace, Avrupa yorgunluğuna rağmen derbiyi kazanma hedefinde. Ligde kalma mücadelesi veren "Hammers", ateş hattından uzaklaşmak için Selhurst Park'tan puan veya puanlarla dönmek zorunda. İstikrarsız bir görüntü çizen ekip için bu derbi, sezonun geri kalanı adına kader belirleyici olabilir.

