İtalya Serie A'nın 33. haftasında Sassuolo, sahasında Como'yu ağırladı. Ev sahibi takım mücadeleyi Cristian Volpato ve Mbala N'Zola'nın golleri ile 2-1 kazandı. Como'nun tek golü ise Nicolas Paz'den geldi. İlk 4 iddiası olan konuk ekip, böylelikle arka arkaya 3. puan kaybını yaşadı ve 58 puan ile 5. sırada kaldı. Sassuolo ise 45 puan ile 9. sıraya yükseldi.
Sassuolo evinde Como'yu mağlup etti!
Yayın Tarihi: 17.04.2026 21:30