Bundesliga'nın 29. haftasında lider Bayern Münih deplasmanda St. Pauli'yi 5-0'lık skorla mağlup etti.



Bayern'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jamal Musiala, 53. dakikada Michael Olise, 54.dakikada Leon Goretzka, 65. dakikada Nicolas Jackson ve 88. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.



Bu sezon Bundesliga'da 105 gole ulaşan Bayern, 1971-1972 sezonunda 101 gollük rekorunu geride bırakarak bitime 5 hafta kala tarihin en golcü sezonu unvanını ele geçirmeyi başardı.



Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, en yakın rakibi Dortmund ile bitime 5 hafta kala puan farkını 12'ye çıkardı. St. Pauli ise 25 puanla 16. sırada kaldı.