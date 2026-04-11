Anderson Talisca: Kendi adıma çok mutluyum!

Zecorner Kayserispor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, gecenin kahramanı Anderson Talisca karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

"Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için, hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Goller atıyorum. Takımın performansından mutluyum. İyi oynadık. Hocamızın istediklerini yaptık. Topu tuttuk, hızlıca geri kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak."