Premier Lig'in zirvesindeki Arsenal, bugün Emirates Stadı'nda 11 maçtır yenilmeyen Bournemouth ile karşı karşıya geliyor. 70 puanla liderlik koltuğunda oturan ev sahibi, Manchester City'nin baskısını hissettiği şampiyonluk yarışında kritik bir virajda. Mikel Arteta'nın takımı, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek ve puan farkını korumak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Karşılarında ise ligde 42 puanla 13. sırada yer alan ancak son performansıyla dikkat çeken Bournemouth var. Andoni Iraola yönetimindeki ekip, 11 maçlık yenilmezlik serisiyle ligde en formda takımlardan biri haline geldi. Arsenal-Bournemouth maçının saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde.

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Ev sahibi Arsenal, sezonun en formda dönemlerinden birini yaşıyor. Ligde üst üste aldığı galibiyetlerle 70 puana ulaşan Londra ekibi, Emirates Stadyumu'nda taraftarıyla bütünleşerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçmek istiyor. Konuk ekip Bournemouth ise ligin gizli devi konumunda. Ocak ayından bu yana oynadıkları 11 Premier Lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Andoni Iraola'nın ekibi, bu sezonun en dirençli takımlarından biri olduğunu kanıtladı. Ligin ilk yarısında sahasında Arsenal'e 3-2 mağlup olan Bournemouth, bu kez çok daha formda bir şekilde rövanşı almak niyetinde. İşte maçın detayları!

Arsenal-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Bournemouth maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 14.30'da yapılacak.

Arsenal-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal-Bournemouth MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson