La Liga'nın dev derbisinde Barcelona, Espanyol'u Spotify Camp Nou'da ağırlıyor. Hansi Flick yönetimindeki Barça, 76 puanla lider konumunu korurken iç sahada bu sezon kaybetmediği yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Son 6 lig maçını kazanan Katalan ekibi, Real Madrid ile arasındaki puan farkını korumak için sahaya çıkıyor. Karşısında ise 13 maçtır galibiyetten uzak kalan ve 38 puanla 10. sırada mücadele eden Espanyol var. Şehir derbisinin tüm detayları, maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde.

Barcelona-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya'da şampiyonluk düğümü çözülürken gözler Barcelona derbisine çevrildi. Barcelona, Hansi Flick ile adeta kusursuz bir sezon geçiriyor. Ligdeki 30 maçın 25'ini kazanan ev sahibi, iç sahada oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Barça'da rotasyon ihtimali olsa da, Lamine Yamal ve Ferran Torres gibi isimlerin hücumdaki etkinliği takımın en büyük güvencesi. Espanyol ise oldukça formsuz bir dönemden geçiyor. Aralık ayından bu yana ligde galibiyet yüzü göremeyen konuk takım, son 13 maçta sadece 5 puan toplayabildi. Ancak derbi atmosferinin getirdiği motivasyonla sahaya çıkacak olan Espanyol, ligin ilk yarısında 2-0 kaybettiği rakibinden rövanşı almak ve prestij kazanmak istiyor. İşte Barcelona-Espanyol maçının detayları!

Barcelona-Espanyol MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona-Espanyol maçı, 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Camp Nou'da oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

Barcelona-Espanyol MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde dengeleri değiştirebilecek nitelikteki kritik mücadele, S Sport, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Espanyol MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde; E Garcia, Gavi; Yamal, F Lopez, OImo; F Torres

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Gonzalez, Milla, Lozano, Dolan; Fernandez