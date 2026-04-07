Rumen futbolunun efsane isimlerinden Mircea Lucescu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Bükreş Üniversitesi Hastanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre deneyimli teknik adamın durumu ciddiyetini koruyor.

SON DURUMU

Hastaneden yapılan açıklamada, Lucescu'nun salı günü kapsamlı bir bilgisayarlı tomografi (BT) taramasından geçirildiği belirtildi. Yapılan incelemelerde, beyinde birden fazla iskemik inme (felç) bulgusuna rastlandığı ve akciğerlerde tromboemboli odaklarının tespit edildiği ifade edildi. Doktorların durumu detaylı şekilde değerlendirdiği ve ailesinin bilgilendirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, tecrübeli teknik adamın hastanenin yoğun bakım ünitesinde, yakın takibe alındığı ve tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı. Hastane yönetimi, kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini duyurdu.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Uzmanlara göre iskemik inme, beyne giden kan akışının ani şekilde kesilmesi sonucu ortaya çıkıyor ve kısa sürede ciddi hasarlara yol açabiliyor. Aynı şekilde pulmoner tromboemboli ise hayati risk taşıyan acil bir durum olarak değerlendiriliyor. Bu tablo, Lucescu'nun sağlık durumunun ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor.