Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 90+11. dakikada kalesinde gördüğü penaltı golüyle 1-0 yenilen Beşiktaş'a bir kötü haber de transferde geldi.

DEV KULÜPLER DEVREDE

Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Raphael Guerreiro için dev kulüpler devreye girdi.

EN CİDDİ ADAYLAR

Bayern Münih sportif direktörü tarafından takımdan ayrılacağı açıklanan 32 yaşındaki sol bek oyuncusuyla Juventus ve Benfica'nın yakından ilgilendiği, transfer yarışında en ciddi adayların bu iki kulüp olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bavyera ekibiyle 24 maça çıkan Portekizli futbolcu, 4 gol ve 3 asistlik katkı sergiledi. Sözleşmesi sezon sonunda biten Guerreiro'nun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

