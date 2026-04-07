Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun krizi!

Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen milli oyuncu Can Uzun hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bild'in haberine göre; Can Uzun, teknik direktör Albert Riera'nın basın toplantısında yaptığı açıklamaların ardından Eintracht Frankfurt'tan ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Riera, Can'ın Köln karşısında 90 dakika boyunca yedek kaldığı maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Topla çok iyi olabilirsiniz ama topsuz iyi değilseniz, benim takımımda oynayamazsınız. Bu konuda çok netim. Ben komple oyuncular istiyorum. İki görevi de yapmalılar."

Bu sözlerin genç oyuncu üzerinde olumsuz etki yarattığı ve moralini ciddi şekilde bozduğu belirtiliyor.

Frankfurt yönetimi, Can Uzun'dan uzun vadede en az 80 milyon euro gelir beklerken, olası bir yaz transferinde bu rakamın 40–45 milyon euro seviyelerine gerileyebileceği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Milli oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkıp 8 gol attı ve 5 asist kaydetti.



