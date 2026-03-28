Xabi Alonso milli yıldızı Liverpool'a istiyor!

Arne Slot yönetiminde oynanan oyun ve alınan sonuçlardan memnun olmayan Liverpool yönetimi, sezon sonunda takımın başına İspanyol teknik adam Xabi Alonso'yu getirmeyi hedefliyor.

Sportskeeda'nın haberine göre İspanyol çalıştırıcı ile Liverpool yönetimi büyük ölçüde anlaşma sağlarken, Xabi Alonso, Liverpool'dan Real Madrid'den Arda Güler'i transfer etmesini istedi.

Haberde, Alonso'nun Anfield'ın başına geçmek için 'neredeyse her konuda anlaşmaya vardığı' ve Güler'i projesinin kilit hedeflerinden biri olarak belirlediği öne sürüldü.

