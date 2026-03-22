İtalya Serie A'nın 30. haftasında Bologna ile Lazio karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçta Lazio, deplasmanda Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın gollerini 72. ve 82. dakikada Kenneth Taylor kaydetti. Karşılaşmada Riccardo Orsolini, Bologna adına 51. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Lazio, ligde 3 maçlık galiibyet serisi yakalamış oldu ve puanını 43'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Bologna ise ligdeki son 3 maçından 2 yenilgiyle ayrılmış oldu ve 42 puanla 9. sırada bulunuyor.