İspanya LaLiga'nın 29. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Santiago Beranabeu'da oynanan ve büyük heyecana sahip olan derbide Real Madrid, Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

Eflatun-beyazlıların golleri; 52. ve 72. dakikada Vinicius Jr. ve 55. dakikada Federico Valverde'den gelirken Atletico Madrid'in gollerini 33. dakikada Ademola Lookman ve 66. dakikada Nahuel Molina kaydetti.

VALVERDE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmada, Real Madrid'in 2. golünü kaydeden Federico Valverde, 77. dakikada yaptığı faul sebebiyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid adına maça ilk 11'de başladı ve 74 dakika sahada kalmasının ardından yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, üst üste 3 maçlık kazanma serisi yakalayarak puanını 69'a yükseltti ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kalmaya devam etti. Atletico Madrid ise 4 maç aradan sonra ilk kez yenilmiş oldu ve 57 puanda kalarak haftayı 4. sırada kapattı.