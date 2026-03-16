İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Brentford ile Wolverhampton arasında oynanacak kritik maç, her iki takım için de farklı hedefler taşıyor. 44 puanla 7. sırada yer alan Brentford, Avrupa kupalarına katılım hayalini sürdürmek için evinde galibiyeti hedefliyor. Sezonun ikinci yarısında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çeken ev sahibi ekip, üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Ligde son sırada yer alan Wolverhampton ise son haftalarda yakaladığı çıkışla moralli. Peki, Brentford-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRENTFORD-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında oynanacak Brentford-Wolverhampton maçı 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

BRENTFORD-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak Brentford-Wolverhampton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD-WOLVERHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Jensen, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Wolverhampton: Sa; Doherty, Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, J. Gomes, Mane, R. Gomes; Hwang, Arokodare