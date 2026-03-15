Serie A'da haftanın merak edilen karşılaşmalarından birinde Como 1907 ile AS Roma karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanacak. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Como ile Roma'nın puanları birbirine oldukça yakın. Bu nedenle iki takım için de alınacak sonuç büyük önem taşıyor. Mart ayına formsuz başlayan Roma, deplasmanda galibiyet alarak yeniden çıkış yakalamak isterken Como ise sahasında kazanarak rakibiyle arasındaki farkı açmayı amaçlıyor.

COMO 1907-AS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak. Como-Roma maçı saat 20:00'de başlayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA İZLENEBİLİR?

İtalya Serie A'daki bu zorlu randevu Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak takip edilebilecek. Como 1907-AS Roma maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Como'nun muhtemel ilk 11'i: Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Baturina, Douvikas

Roma muhtemel ilk 11'i: Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Celik, Cristante, Kone, Wesley, Pisilli, Pellegrini, Malen