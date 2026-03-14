Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! Lider Al Nassr, 26. haftada Al Khaleej deplasmanında kritik bir sınava çıkıyor. Jorge Jesus yönetimindeki Al Nassr, 64 puanla zirvede yer alırken, 11 maçlık galibiyet serisiyle şampiyonluk yolunda ilerliyor. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ekip, bu galibiyetle şampiyonluk umutlarını daha da güçlendirmek istiyor. Ev sahibi Al Khaleej ise 30 puanla 11. sırada bulunuyor ancak son hafta aldığı galibiyetin verdiği moralle lider takıma sürpriz yapma hedefinde. Prince Nayef bin Abdulaziz Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele, ligin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı haberimizde...

Suudi Arabistan'da futbolseverlerin gözü, lider Al Nassr'ın zorlu Al Khaleej sınavına çevrildi. Konuk ekipte bu sezon sergilediği performansla ligi domine eden kadroda, Brozovic'in orta sahadaki liderliği ve hücum hattındaki bitiricilik en büyük güç olarak dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi 4-1 gibi net bir skorla kazanan Al Nassr, son beş resmi maçında da rakibine şans tanımadı. Al Khaleej cephesinde ise savunmanın bel kemiği Bart Schenkeveld'in performansı puan umudu taşıyor. Ev sahibi ekibin taraftarı önünde göstereceği direnç, şampiyonluk yarışındaki düğümü çözebilir ya da lideri zirvede daha da rahatlatabilir. İşte Al Khaleej-Al Nassr maçının detayları...

Al Khaleej-Al Nassr MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan'ın 26. haftasındaki Al Khaleej-Al Nassr maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Khaleej-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Khaleej-Al Nassr MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Khaleej: Moris; Schenkeveld, Al-Hafith, Al-Khabrani, Nasser; Kanabah, Kourbelis, Al-Eisa; Al-Amri, Masouras, Fortounis

Al Nassr : Bento; Martinez, Al-Amri, Simakan, Boushal; Mane, Brozovic, Angelo Gabriel, Coman; Felix, Al-Hamddan