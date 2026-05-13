Hipnotik filmi konusu | Hipnotik oyuncu kadrosu, ne zaman çekildi?
Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Hipnotik filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Robert Rodriguez'in yönettiği film hakkında sorgulanan Hipnotik filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...
HİPNOTİK FİLMİNİN KONUSU NE?
Dedektif Danny Rourke'un hayatı, küçük kızı Minnie'nin kaybolmasıyal alt üst olur. Eşinden ayrılan Danny, kızını bulma umudunu asla yitirmez. Bir gün görevi başkındayken, bir banka soygunu haberini alan Danny, hızlıca olay yerine gider. Ancak bankaya gittiğinde beklemediği bir durumla karşılaşır.
Kasadan kızının fotoğrafını bulan Danny, elindeki ipucunun peşinden gitmeye karar verir. Ancak bu sırada karşısına, algısını yönetebilen hipnotikler çıkar. Danny, hipnotiklere rağmen kızını bulmayı başarabilecek midir?
HİPNOTİK OYUNCULARI KİM?
- Alice Braga
- Ben Affleck
- William Fichtner
- Hala Finley
- Corina Calderon
- Bonnie Discepolo
- J. D. Pardo
- Jeff Fahey
- Nikki Dixon
- Dayo Okeniyi
- Kelly Frye
- Steve Brudniak
- Diane Selken
- Jackie Earle Haley
- Zane Holtz
- Derek Russo
- Kelly Phelan
- Bobby Hernandez
- Georgia Foy
- Heath Young
- Ryan Ryusaki
- Ronald Joe Vasquez
- Ionie Olivia Nieves
- Ruben Cabaalero
- Evan Vines
- Lawrence Varnado
- Jordan Hunter Jones
- Natalie D. Garcia
- Dana Wing Lau
- Sandy Avila
- Justin Hall
HİPNOTİK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Hipnotik filminin yapım yılı 2023'tür.