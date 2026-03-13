Serie A’nın 28. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma Torino FC ile Parma arasında oynanacak. Ligde kalma savaşı veren her iki ekip, Cuma akşamı sahadan üç puanla ayrılmak için tüm güçlerini sahaya koyacak.

Torino FC - Parma maçı canlı anlatım için tıklayın!

İtalya Serie A'nın 28. haftasında futbolseverleri kritik bir mücadele bekliyor. Ligde kalma savaşı veren ve tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaşmayı hedefleyen Torino FC ile Parma, Cuma akşamı karşı karşıya geliyor. Her iki ekip için de sezonun geri kalanı adına büyük önem taşıyan bu 90 dakika, ligin alt sıralarındaki dengeleri değiştirebilir. Peki, Torino FC-Parma maçı ne zaman ve saat kaçta? Maç hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

TORINO FC-PARMA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Serie A'nın bu önemli karşılaşması Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

TORINO PARMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Türkiye'de beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Torino FC-Parma maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Torino'nun muhtemel ilk 11'i: Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse, Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador, Simeone, Zapata

Parma muhtemel ilk 11'i: Corvi, Troilo, Circati, Valenti, Del Prato, Sorensen, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri, Strefezza, Pellegrino

TORINO - PARMA MAÇINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ