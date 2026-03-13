CANLI İZLE | Al Fayha-Al Ettifaq maçı saati ve canlı yayın kanalı

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! 26. hafta mücadelesinde Al Fayha, kendi evinde Al Ettifaq'ı ağırlıyor. Ligde 30 puanla 11. sırada bulunan ev sahibi ekip, alt sıralardan kurtulmak ve ilk 10'a yükselmek için kritik bir fırsatı değerlendirmeye çalışacak. Karşısında ise 39 puanla 7. basamakta yer alan ve üst sıralara tırmanma hedefi güden güçlü bir rakip var. Taraftar desteğinin büyük rol oynayacağı bu karşılaşmada, her iki takım da puan cetveline tutunmak için sahaya çıkacak. Teknik direktörlerin taktiksel hamleleri ve oyuncuların fiziksel performansı maçın kaderini belirleyecek. Al Fayha-Al Ettifaq maçının yayın saati ve kanalı haberimizde...