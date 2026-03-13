Alaves-Villarreal maçını canlı takip edebilirsiniz...

İspanya La Liga'nın 28. haftasında önemli bir karşılaşma Alaves-Villarreal arasında oynanacak. Sarı Denizaltı, üst üste ikinci galibiyet için sahaya çıkarken, Alaves ise ligde kalma mücadelesinde kritik puanlar arıyor. La Liga'da alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele Alaves Villarreal arasında oynanacak. Villarreal, üçüncü sıradaki Atletico Madrid ile aynı puana sahip ve üst sıralardaki yarışını sürdürmek istiyor. Alaves ise son sıradan sadece iki puan yukarıda ve ligin kritik döneminde puan kazanmak zorunda.

ALAVES-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alaves-Villarreal karşılaşması bugün saat 23.00'te başlayacak.

ALAVES-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Alaves-Villarreal maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

ALAVES-VILLARREAL MUHTEMEL 11'LER

Alaves muhtemel ilk 11'i: Sivera, Tenaglia, Yusi, Parada, Otto, Perez, Guridi, Blanco, Suarez, Boye, Martinez

Villarreal muhtemel ilk 11: Luiz Junior, Mourino, Veiga, Marin, S Cardona, Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro, Pepe, Mikautadze

LA LIGA ALAVES-VILLARREAL MAÇI CANLI ANLATIM