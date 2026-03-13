Suudi Arabistan Pro Lig'de 26. hafta heyecanı, şampiyonluk yarışında kritik bir randevuyla devam ediyor. Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz Stadyumu'nda gerçekleşecek Al Qadsiah-Al Ahli maçı, lig zirvesinde büyük öneme sahip. 57 puanla 4. sırada yer alan ev sahibi Al Qadsiah, 62 puanla 2. basamaktaki güçlü rakibi Al Ahli'yi ağırlayarak aradaki 5 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor. Konuk ekip Al Ahli ise lider takibi sürdürmek ve ikincilik koltuğunu sağlama almak için bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi planlıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan futbolunun son dönemdeki en iddialı iki takımı, ligin 26. haftasında dev bir puan mücadelesine giriyor. Sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen ve ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip olan ev sahibi ekip, kendi seyircisi önünde bu avantajını kullanarak dev rakibini durdurmaya çalışacak. Diğer tarafta ise etkili hücum hattı ve disiplinli oyun yapısıyla ligin en yüksek puan toplayan takımları arasında yer alan konuk ekip, zirve mücadelesindeki kararlılığını bu deplasmanda da göstermek niyetinde. İşte Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı detayları...

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında kapsamındaki Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı, 13 Mart Cuma günü oynanacak.

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde takımların sıralamalarını yeniden belirleyebilecek nitelikteki kritik mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.