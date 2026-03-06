Paris Saint-Germain ile Monaco, Ligue 1'in 25. haftasında Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan taraf 3-1'lik skorla Monaco oldu. Konuk ekipte goller 27. dakikada Maghnes Akliouche, 55. dakikada Aleksandr Golovin ve 73. dakikada Folarin Balogun'dan geldi. PSG'nin tek golünü ise 71. dakikada Bradley Barcola kaydetti.

Bu sonuçla Monaco, ligde bu sezon ikinci kez PSG'yi mağlup etmeyi başarırken puanını 40'a yükseltti. Paris temsilcisi ise ligdeki dördüncü yenilgisini alarak 57 puanda kaldı.