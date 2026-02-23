Damac FC-Al Ahli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 23. hafta mücadelesinde Damac FC ile Al Ahli karşı karşıya geliyor. Ligde kalma mücadelesi veren Damac FC, evinde şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Al Ahli'yi ağırlayacak. Fabio Carille yönetimindeki ev sahibi ekip, sadece 15 puanla düşme hattında bulunuyor. Karşısında ise Matthias Jaissie'nin çalıştırdığı ve 53 puanla 3. sırada yer alan Al Ahli var. Zirve yarışını sürdürmek isteyen misafir ekip, deplasmanda puan kaybetmemeyi hedefliyor. Peki, Damac FC-Al Ahli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

DAMAC FC-AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. haftasında oynanacak Damac FC-Al Ahli maçı 23 Şubat Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

DAMAC FC-AL AHLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Dhamak Club Stadyumu'nda oynanacak Damac FC-Al Ahli maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.