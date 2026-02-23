Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 23. hafta heyecanı yaşanacak. Al Qadsiah, evinde Al Ettifaq'ı konuk edecek. Zirve yarışında kritik bir konumda bulunan ev sahibi takım 50 puanla 4. sırada yer alırken, deplasmanda önemli 3 puan arayan Al Ettifaq 38 puanla rakibinin 12 puan gerisinde bulunuyor. Üst sıralara yükselmek isteyen her iki ekip için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, Al Qadsiah-Al Ettifaq maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?