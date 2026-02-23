Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında "Engelsiz Tribün" uygulaması hayata geçirildi. Dünyada ilk kez Chobani Stadyumu'nda uygulanan teknolojide görme engelli taraftar, dokunsal koltuklar sayesinde maçı tribünden takip etti. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi geçilen anonsa göre uygulama, Spor Toto Tribünü'nde iki görme engelli taraftar ile uygulandı.
Yayın Tarihi: 23.02.2026 - 19:56 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 - 20:00