Everton-Manchester United maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'de heyecan dorukta! 27. hafta mücadelesinde Everton, evinde Manchester United'ı konuk ediyor. David Moyes yönetimindeki Everton, 37 puanla 9. sırada bulunuyor ve galibiyetle üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Karşısında ise Michael Carrick'in çalıştırdığı ve son dönemde müthiş bir çıkış yakalayan Manchester United var. Kırmızı Şeytanlar, son 5 maçta sadece 1 beraberlik alarak 4 galibiyet elde etti ve şu anda 45 puanla ligde 5. sırada. Peki, Everton-Manchester United maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?